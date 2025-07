Scontro tra autobus di linea e auto a Rivisondoli, due morti sulla statale 17

(Adnkronos) – Due persone sono morte in un incidente, avvenuto nel pomeriggio, lungo la Statale 17 in Abruzzo, nel territorio comunale di Rivisondoli, L’Aquila. Lo schianto è avvenuto tra un autobus di linea, con una trentina di passeggeri a bordo, e un’auto. Quest’ultima, per cause ancora da accertare, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con il bus.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, personale dell’Anas e i sanitari che dopo diversi tentativi di rianimare le vittime, i due 60ennei che viaggiavano sull’auto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.