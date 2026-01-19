Scontro treni Andalusia, Mattarella: profondo dolore, pensiero alle famiglie

Roma, 19 gen. (askanews) – “Ho appreso con profondo dolore le notizie sul tragico incidente ferroviario occorso nella regione dell’Andalusia, che ha provocato numerosi vittime e feriti. Il nostro pensiero va alle famiglie di quanti hanno perso la vita, ai feriti – cui auguriamo un pronto ristabilimento – e alle squadre di soccorso”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al re di Spagna, Filippo VI.

“In un momento di così grave lutto per l’amico popolo spagnolo, desidero far pervenire a Vostra Maestà e ai congiunti delle vittime – ha aggiunto il capo dello Stato – il più sincero cordoglio degli italiani tutti e le espressioni della mia personale vicinanza”.