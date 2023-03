Scooter elettrici, ecco i migliori modelli low cost per il 2023

Con la transizione ecologica e l’aumento del prezzo dei carburanti tradizionali, i veicoli alimentati con energia elettrica stanno diventando sempre più performanti ed economici. Gli scooter e i monopattini elettrici attualmente disponibili sul mercato, sebbene non garantiscano ancora un’autonomia soddisfacente per i lunghi tragitti, sono venduti ad un prezzo decisamente ragionevole.

Chiaramente, come per tutti i prodotti tecnologici, anche per i veicoli elettrici esistono differenti fasce di prezzo, legate queste a diverse fasce qualitative. In questo articolo vorremmo, infatti, presentare alcuni dei migliori scooter elettrici disponibili sul mercato ad un prezzo decisamente economico.

Ola Electric S1 – 1129€

Se nello scorso 2022 l’alternativa di mercato più abbordabile era rappresentata dall’Ecobit Vax, il 2023 ci ha regalato uno scooter ancora più economico e performante. Il modello S1 della casa indiana Ola Electric, infatti, offre un motore piuttosto potente da 8.500 watt ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 90 km/h.

Pesa circa 120 kg e i tempi di ricarica si aggirano intorno alle 6 ore. Nonostante ciò, l’S1 garantisce una carica del 50% in soli 18 minuti. Il prezzo decisamente abbordabile fanno dello scooter elettrico S1 uno dei modelli più economici in assoluto sul mercato. È dotato di freni rigenerativi, batterie rimovibili e può essere integrato con componenti aggiuntivi della Stage 6.



Ecobit Vax – 1750€

Ecobit Vax è uno scooter compatto e piuttosto leggero (pesa all’incirca 110 kg), il che conferisce una certa maneggevolezza durante la guida. Si tratta di un veicolo pensato soprattutto per gli spostamenti in città, con una velocità massima di 45 km/h.

Questo modello garantisce un’autonomia massima di 65 km e i tempi di ricarica da considerare variano dalle 5 alle 6 ore. Il modello base integra un potente motore Bosch da 3000W ed è disponibile in diversi colori. La lunga sella di cui è dotato l’Ecobit Vax consente una seduta piuttosto comoda per due persone e l’impianto di freni a disco garantiscono contenuti spazi d’arresto.



Lifan E3 – 1900€

Lifan E3 è uno scooter elettrico dotato di un design elegante, accattivante e decisamente moderno. Si tratta di un veicolo decisamente versatile, il quale integra un potente motore Bosch da 1900W e garantisce un’autonomia massima di 80km. Anche l’E3, dunque, si configura come un mezzo destinato principalmente ai brevi spostamenti intercity e raggiunge una velocità massima di circa 45 km/h.

Questo modello è, inoltre, dotato di un comodo battery pack di ultima generazione che consente ai viaggiatori di regolare la potenza e i consumi, in modo da tenere sempre sotto controllo l’autonomia restante del veicolo. Il costo di questo scooter è leggermente più elevato rispetto agli altri veicoli menzionati dal momento che può vantare materiali più resistenti, un peso di soli 70 kg e un design decisamente più intrigante.



L’elettrico diventa sempre più pop

Questi erano solo 3 dei tantissimi modelli di scooter elettrici che è possibile acquistare nel nostro paese. Come abbiamo potuto vedere, i prezzi sono decisamente ragionevoli ma è necessario considerare il fatto che questo tipo di veicoli non permette ancora di garantire autonomie soddisfacenti per gli spostamenti extraurbani. Fanno eccezione, chiaramente, alcuni modelli di fascia alta come quelli messi a punto da BMW.

È facile, tuttavia, immaginare che queste tecnologie diventeranno sempre più performanti con il passare degli anni e presto potremo avere a disposizione mezzi di trasporto completamente elettrici per effettuare viaggi di durata maggiore.