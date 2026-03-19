Scoperta fabbrica clandestina di sigarette, sequestri tra Sicilia e Veneto

PALERMO (ITALPRESS) – Una vera e propria industria del tabacco illegale, capace di fatturare 700 mila euro al giorno, è stata smantellata dai finanzieri del Comando Provinciale di Palermo. L’operazione, coordinata dall’ufficio palermitano della Procura Europea (EPPO), ha portato al sequestro di una fabbrica clandestina a Castagnaro (Verona) e di diversi centri di stoccaggio nel padovano.

L’intervento ha visto l’impiego di oltre 70 militari e ha permesso di sigillare un impianto tecnologico all’avanguardia da 5 mila metri quadri, valutato oltre 2 milioni di euro. Al suo interno, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto macchinari in grado di produrre 4 milioni di sigarette al giorno, oltre a 17 tonnellate di bionde già confezionate con i loghi di noti marchi (Marlboro e Winston) e 8 tonnellate di tabacco triturato.

Le indagini sono partite da alcuni sequestri effettuati a Palermo, risalendo l’intera filiera logistica attraverso pedinamenti e videosorveglianza. Durante il blitz nel veronese, i finanzieri hanno sorpreso 11 lavoratori di nazionalità ucraina e bulgara che vivevano in alloggi di fortuna ricavati nello stabilimento. Insieme a due imprenditori italiani, sono stati tutti deferiti per contrabbando e contraffazione.

Se immesse sul mercato, le sigarette sequestrate avrebbero causato un danno fiscale di 3,5 milioni di euro tra accise e IVA. Su base annua, la capacità produttiva dell’impianto avrebbe garantito profitti illeciti per 240 milioni di euro, sottraendone circa 160 alle casse pubbliche.

L’operazione rappresenta il culmine di un’attività investigativa durata nove mesi che, in diverse regioni d’Italia, ha portato complessivamente al sequestro di 4 centrali di produzione e 72 tonnellate di tabacchi lavorati esteri.

– Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).