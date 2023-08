Scoperto a Catania arsenale con Kalashnikov, pistole, fucili e munizioni

CATANIA (ITALPRESS) – Scoperto dalla Polizia a Catania un fornitissimo arsenale a disposizione della criminalità. Il personale del Commissariato Nesima ha rinvenuto al quinto piano di uno stabile in via Capo Passero, ben occultati negli spazi comuni: 6 pistole semiautomatiche di vario calibro tra cui due calibro 7,65 (una con il colpo in canna, ndr), una calibro 9, una calibro 45 e un revolver calibro 38 special. Due mitra Kalashnikov AK47, un fucile, 1.137 munizioni di vario calibro e tipo e un silenziatore. Ritrovato anche un rilevatore di segnale e un disturbatore di segnale, usati verosimilmente per le bonifiche volte ed eludere le attività investigative, e altra attrezzatura elettronica specifica per agevolare l’attività criminale. I poliziotti hanno scoperto anche 202 involucri contenenti crack e cocaina, pronti per la vendita. Sono in corso accertamenti e approfondimenti, anche di natura tecnica, condotti dalla Squadra Mobile per individuare chi avesse la materiale disponibilità delle armi rinvenute e per verificare se, tra di esse, vi siano armi utilizzate, anche di recente, per commettere fatti delittuosi.

Foto: ufficio stampa Questura di Catania

(ITALPRESS).