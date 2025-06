Scoperto ghiaccio d’acqua attorno a una giovane stella: la svolta del telescopio James Webb

di Salvatore Vicedomini

Una scoperta con effetti speciali: è stato rinvenuto ghiaccio intorno ad una giovane stella! Era da tempo che i ricercatori attendevano questa notizia in virtù del fatto che l’acqua nella sua forma gassosa, il vapore acqueo , già era stata rilevata da anni.

Il telescopio spaziale James Webb della NASA ha confermato, che in un disco di detriti polverosi che orbita attorno ad una giovane stella leggermente più massiccia del nostro sole, a circa 155 anni luce di distanza, vi è presenza di ghiaccio d’acqua cristallino.

Il ricercatore Chen Xie primo autore del nuovo articolo pubblicato su NATURE, dal titolo: Water ice in the debris disk around HD 181327 , e assistente ricercatore presso la Johns Hopkins University di Baltimora, nel Maryland, si è così espresso “Il satellite Webb ha identificato sia ghiaccio d’acqua che ghiaccio d’acqua cristallino in maniera inconfondibile, che si può trovare anche in luoghi come gli anelli di Saturno e i corpi ghiacciati della fascia di Kuiper del nostro sistema solare. Tutta questa acqua ghiacciata- ha continuato Chen Xie – è unita a frammenti di povere sottilissimi disperse in tutto il disco quasi da somigliare a piccole sfere di neve sporca ed è sorprendente che tutti i dati raccolti dal satellite risultano essere molto simili ad altre informazioni raccolte recentemente dal telescopio sugli elementi della Fascia di Kuiper nel nostro sistema solare”.

Il ghiaccio influenza in modo significativo la formazione di pianeti giganti e di solito viene trasportato da corpi celesti (comete e asteroidi) verso pianeti rocciosi già interamente formati. Quindi con questa nuova scoperta si aprirà una strada per i ricercatori alla conoscenza di come funzionano i processi di formazione di pianeti in molti altri sistemi solari.

Si è valutato che HD 181327 è considerevolmente più giovane del nostro Sole che ha circa solo 23 milioni di anni rispetto ai 4,6 miliardi di anni della nostra stella ed essendo anche leggermente più calda ha portato alla formazione di un suo sistema planetario un po’ più grande del nostro. Tra la stella ed il disco di detriti il telescopio Webb ha localizzato una vasta area priva di polvere e si pensa che probabilmente miliardi di anni fa la Fascia di Kuiper del nostro sistema solare era simile al disco di questa stella.

Dal conto suo Xie ha riferito “Il ghiaccio d’acqua non è distribuito in forma omogenea nel sistema di HD 181327 che tuttavia si dimostra essere molto attivo con collisioni continue lungo tutto il disco. In particolare, ha proseguito Chen, “L’area esterna al disco è composta per oltre il 20% di ghiaccio mentre verso il centro ne è stato rilevato solo l’8% e qui probabilmente si stima che le molecole di ghiaccio vengano prodotte più rapidamente di quanto vengano demolite. Passando poi nell’area del disco più vicina alla stella è stata osservata la totale mancanza di ghiaccio d’acqua e forse, ha concluso Chen, “E’ possibile che rocce note come Planetesimi(corpi rocciosi primordiali , ritenuti lo stadio iniziale della formazione dei pianeti) abbiano inglobato acqua congelata al loro interno ”.

I ricercatori in futuro continueranno a cercare e studiare il ghiaccio d’acqua nei dischi di detriti e in tutti i sistemi planetari che si possono formare in tutta la nostra galassia perché la loro presenza contribuisce alla formazione di pianeti molti simili alla nostra Terra.

Il telescopio James Webb guidato dalla NASA è considerato di fondamentale importanza per l’osservazione spaziale e sta chiarendo tanti segreti del nostro sistema solare oltre che guardare ed analizzare mondi lontani che orbitano attorno ad altre stelle e che custodiscono i misteri delle origini di strutture primordiali dell’universo.