Scoperto un altro corridoio nella Piramide di Cheope. Gli archeologi: Potrebbe portare alla tomba del Faraone

“Crediamo che qualcosa sia nascosto sotto quest’area”: lo ha detto l’archeologo egiziano Zahi Hawass parlando della scoperta di un altro corridoio all’interno della piramide di Cheope. Premettendo che “questa è solo la mia opinione”, Hawass ha sostenuto che “la tomba di Cheope dovrebbe essere sotto quel tunnel”. L’ex ministro ha fatto le dichiarazioni in una conferenza stampa tenuta ai piedi della Grande piramide di Giza al Cairo.

Scoperta del corridoio del lato nord”, era scritto su manifesti della conferenza in cui il coordinatore e manager del progetto di ricerca “Scanpyramid” in corso dal 2015, Hany Helal, ha spiegato che la cavità è stata filmata da una sonda giapponese, una sorta di “endoscopio” introdotto attraverso una fessura di pochi millimetri.