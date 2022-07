Un aereo passeggeri è stato evacuato all’aeroporto di Copenaghen, in Danimarca, dopo lo scoppio di un incendio a uno dei motori. Lo ha riferito la polizia danese. Tutti i passeggeri hanno lasciato l’aereo in sicurezza e nessuno è rimasto ferito mentre i vigili del fuoco hanno spento l’incendio, si legge in un tweet della polizia danese. Al momento non è chiaro se l’aereo fosse in partenza o in arrivo quando è scoppiato l’incendio.