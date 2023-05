Scoprì la relazione tra virus e cancro: morto Harald zur Hausen, Premio Nobel per la Medicina nel 2008

Il virologo tedesco Harald zur Hausen, Premio Nobel per la Medicina 2008 “per avere scoperto il virus del papilloma umano come agente eziologico del carcinoma del collo dell’utero”, è morto domenica 28 maggio a Heidelberg all’età di 87 anni. Zur Hausen è stato il direttore dell’Istituto di virologia dell’Università di Friburgo e dal 1983 al 2003 direttore scientifico e presidente del Centro tedesco per la ricerca sul cancro di Heidelberg, che ha annunciato la sua scomparsa. Il virologo si è dedicato in particolare allo studio dei legami tra le infezioni virali e lo sviluppo di specifici tipi di tumore. A partire dai primi anni Settanta ha focalizzato la sua ricerca sul ruolo dei virus nell’insorgenza del tumore della cervice uterina, giungendo con la sua équipe di lavoro a isolare alcuni tipi di Papillomavirus umano (Hpv, Human Papilloma Virus) come agenti eziologici del carcinoma della cervice. La scoperta di Harald zur Hausen, insieme alle sue successive ricerche sull’immunogenicità dell’Hpv, ha aperto la strada allo sviluppo (2006) di un vaccino contro il papillomavirus, la cui trasmissione avviene per via prevalentemente sessuale. Già insignito di numerosi premi nazionali e internazionali, ha ricevuto nel 2008 il Premio Nobel per la fisiologia o la medicina per aver individuato il ruolo dell’Hpv (Human Papilloma Virus) nell’insorgenza del tumore alla cervice uterina. Il virologo tedesco ha condiviso il Nobel con Luc Montagnier e Françoise Barré-Sinouss, che sono stati però premiati per la scoperta del virus Hiv.