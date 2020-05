Scossa di terremoto di magnitudo 3.3 in provincia di Roma

ROMA (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 e’

stata registrata, alle 05.03, dalla Rete sismica dell’Istituto

nazionale di geofisica e vulcanologia, a 5 chilometri a sud ovest di Fonte Nuova, in provincia di Roma. L’evento e’ stato localizzato ad una profondita’ di 10 chilometri. L’area interessata non presenta una sismicita’ significativa negli ultimi anni. Guardando i terremoti dal 1985 ad oggi, si puo’ notare che sono presenti pochissimi eventi e di bassa magnitudo, mentre se ci si posta ad est, verso i comuni di Guidonia e Tivoli, la sismicita’ e’ piu’ frequente. Al momento non ci sono state repliche.

(ITALPRESS).

