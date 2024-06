Scosse a Pozzuoli, il sindaco: Tanta paura ma nessun danno

Tanta paura e nessun danno segnalato a Pozzuoli, una delle città che fanno parte della zona rossa nell’area dei Campi Flegrei, dopo la serie di scosse registrate dall’Ingv nella notte, con il picco di quella di magnitudo 3.7 registrata alle ore 4.09. “C’è il fisiologico spavento per la situazione che stiamo vivendo, la gente è anche scesa per strada perché ha avvertito la scossa, ma non ci sono segnalati danni al momento”, ha spiegato all’Adnkronos il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Al momento non risultano, ha spiegato il sindaco, segnalazioni dal territorio, ma i controlli sono in corso.