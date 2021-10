Scosse di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: paura ma nessun danno

L’Osservatorio Vesuviano ha comunicato all’Amministrazione comunale di Pozzuoli che a partire dalle ore 23:25 di ieri, 20 ottobre, è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei e che, fino alle ore 7.12, orario dell’ultimo comunicato di aggiornamento, sono stati registrati 9 terremoti con magnitudo massima 1.5. L’evento principale si è verificato alle ore 2.47 alla profondità di 1,7 km nella zona dell’Accademia Aeronautica. Non sono pervenute segnalazioni di danni o disagi da parte della popolazione, né alla Polizia municipale né al Presidio notturno attivo presso l’Ufficio di Protezione civile. Nel corso delle verifiche effettuate sul territorio da parte della Polizia Municipale e dei volontari di Protezione Civile non sono stati rilevanti danni o altri effetti significativi conseguenti. L’amministrazione comunale di Pozzuoli, insieme alla Protezione Civile comunale, “segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno in atto”, si legge in una nota.