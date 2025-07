Scossone politico a Brusciano: tre consiglieri di maggioranza passano all’opposizione

Il recente consiglio comunale di Brusciano è stato teatro di un importante ribaltamento politico che ha visto tre consiglieri della lista di maggioranza “Iniziative Democratiche” – Giovanna Coppola, Nicola Di Maio e Ilaria Esposito – annunciare ufficialmente il loro passaggio all’opposizione.

Una mossa già resa nota attraverso gli organi di stampa e che, sebbene non affrontata in precedenti sedute per mancanza di occasioni formali, ha trovato in questo consiglio comunale il primo momento utile per essere ratificata ufficialmente.

Il malcontento dei tre consiglieri sembra derivare, in parte, dal passaggio del sindaco Giacomo Romano al partito Fratelli d’Italia, una decisione non ancora formalizzata in consiglio comunale e, a loro dire, non in linea con la volontà dell’elettorato. Questa discrepanza tra l’orientamento politico del sindaco e le aspettative dei votanti avrebbe spinto Coppola, Di Maio ed Esposito a prendere le distanze dalla maggioranza.

Interventi Travagliati e Accuse di Ostruzionismo

La seduta consiliare è stata caratterizzata da momenti di forte tensione durante gli interventi dei consiglieri passati all’opposizione.

La consigliera Giovanna Coppola, che è stata costretta ad abbandonare l’aula dopo essere stata oggetto, da parte del sindaco, di argomentazioni che hanno travalicato il piano politico per toccare aspetti della sua sfera personale. Un attacco ritenuto inopportuno e irrispettoso, che evidenzia il clima teso e lo scontro tra le parti.

Anche Nicola Di Maio ha lamentato un atteggiamento di ostruzionismo da parte del consiglio durante il suo intervento, percepito come un tentativo di limitarne la voce e il contributo.

Infine, Ilaria Esposito ha denunciato di essere stata continuamente infastidita durante il suo intervento dal consigliere Giovanni Auriemma. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla pubblicazione, da parte di quest’ultimo, di false accuse di violenza rivolte alla consigliera, diffuse tramite social. Fortunatamente, le immagini della diretta del consiglio – disponibili sui canali istituzionali – possono testimoniare la veridicità dei fatti e smentire categoricamente tali affermazioni.

La seduta è stata infine chiusa e non sospesa, come sarebbe stato opportuno data la gravità del clima e delle accuse emerse.

Questo inaspettato riassetto politico a Brusciano apre nuove dinamiche e solleva interrogativi sul futuro della giunta Romano. Resta da vedere quali saranno le ripercussioni di questo “terremoto” politico e come si evolverà il dibattito locale.