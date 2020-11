Scostamento di bilancio, Armao: Forza Italia garanzia di lealtà istituzionale

Va apprezzata l’apertura del confronto positivo tra maggioranza ed opposizioni; la Camera dei Deputati ha dato il via libera allo scostamento di Bilancio.

I partiti del Centrodestra hanno votato insieme a favore dell’iniziativa propedeutica alla legge di bilancio.

“In momenti drammaticamente difficili come quelli che stiamo vivendo e’ importante far prevalere la lealtà istituzionale e la responsabilità nei confronti del Paese. L’iniziativa del Presidente Berlusconi sul voto favorevole allo scostamento di bilancio, dopo che il Governo ha accolto le proposte del centrodestra in favore delle fasce più colpite dalla crisi economica derivante dalla pandemia COVID-19, e’ elemento di novita’ della politica italiana che risponde alle attese dei cittadini”. Lo afferma il vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao. “Si apra adesso una nuova fase di confronto e di dialogo istituzionale – continua -, che potrà accompagnare i prossimi e delicati passaggi che dovremo affrontare per uscire dall’emergenza sanitaria ed economica che proprio al Sud ed in Sicilia fa più sentire gravemente i propri effetti”.