“Scratch! Ubbidisci al gatto”, manuale per capire i gatti domestici

Roma, 29 gen. (askanews) – Esce a metà febbraio per L’Airone editrice, “Scratch! Ubbidisci al gatto!” di Grazia Giovanardi, nuova guida irriverente dedicata a tutti coloro che vivono con un gatto o, forse, sotto il suo dominio. Un piccolo manuale di sopravvivenza domestica accompagnato dalle illustrazioni ironiche di Nune Kerobyan.

I gatti non chiedono, pretendono. Vogliono croccantini extra, il letto (meglio se al centro), decidono quando è il momento delle coccole e quando è tempo di essere lasciati in pace. Il più delle volte con un solo sguardo fanno intendere che le regole valgono solo per noi, non per loro.

Ma come mantenere un minimo di equilibrio in questa relazione? Attraverso osservazioni acute, aneddoti esilaranti e consigli pratici, “Scratch!” aiuta a comprendere meglio i comportamenti felini, a distinguere tra un’esigenza vera e un capriccio calcolato, a stabilire dei limiti senza per questo perdere l’amore incondizionato del nostro micio – o almeno la sua sopportazione. La convivenza con un gatto è un’arte, e questo libro offre gli strumenti per praticarla al meglio: senza diventare sudditi, ma nemmeno illudendosi di poter comandare.

Dopo il successo di “Miao! Che ha detto il gatto?”, l’autrice torna a esplorare l’universo gattesco con il suo stile diretto, divertente e mai scontato. Da psicologa, ha osservato per anni il comportamento dei gatti domestici, studiando le loro interazioni con gli umani e raccogliendo materiale per capire (o almeno provarci) cosa si nasconde dietro le fusa, i graffi e quei misteriosi sguardi obliqui.