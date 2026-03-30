Screening gratuiti al Caruso di Ravello, iniziativa del Rotary Club Costiera Amalfitana

di Emilia Filocamo

Si chiude con un riscontro più che positivo Ravello in Rosa e Ravello in Azzurro. RegaliAmo Benessere, il doppio evento dedicato agli screening medici gratuiti nati dalla rinnovata collaborazione tra il Rotary Club Costiera Amalfitana, guidato dal Presidente Salvatore Ulisse di Palma, e il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, diretto dalla General Manager Iolanda Mansi. Due giornate dedicate alla prevenzione femminile e maschile per la popolazione presente a Ravello: venerdì 20 marzo screening con ecografie mammarie e una settimana dopo, il 27 marzo, sempre di venerdì, con esami uroandrologici dedicati agli uomini. Per fornire un’idea più concreta di cosa questa attività ha significato in termini di prevenzione, attenzione al territorio e alla comunità, mi piace riportare quanto affermato da una giovane paziente che si è sottoposta allo screening mammario il 20 marzo scorso. “E’ stato piacevole eseguire lo screening in un contesto così bello, rassicurante ed elegante”. Una considerazione che ha accomunato più “pazienti” che hanno evidenziato come il momento di comprensibile e quasi fisiologica ansia che precede sempre un controllo medico, sia stato letteralmente contrastato dalla location e dalla bellezza delle due camere adibite per un’intera mattinata ad ambulatori medici.

E, veniamo dunque ai numeri: venerdì 20 marzo, presso l’Hotel Caruso, sono stati effettuati ben 64 screening suddivisi tra ecografia e visite senologiche.

Due gli specialisti coinvolti, il dott. Enrico Fierro, chirurgo – senologo e il dott. Marcello Gargiulo, radiologo, con il supporto di Gelsomina Buonocore, infermiera professionale e Assessore alla Sanità del Comune di Conca dei Marini.

Venerdì 27 marzo, invece, sono stati ben 23 gli screening uroandrologici effettuati dal dott. Antonio Brando, urologo e PDG del Distretto Rotary 2101.

Un risultato che ha consentito ai prenotati non solo di farsi un regalo, di qui il sottotitolo delle due giornate RegaliAmo Benessere, ma anche di vivere per qualche minuto la struttura, fuori dal fragore estivo, e di conoscerne angoli e bellezza, dettagli e cura ad opera dello staff.

A completare la sensazione di accoglienza e benessere, biscotti a tema realizzati dal team di cucina e piccoli doni sia per le donne che per gli uomini che hanno suggellato due giornate di impegno sociale. Successo condiviso ovviamente dai due organizzatori. “ Ancora una volta sinergia e passione mietono buoni frutti – ha commentato a chiusura il Presidente del Rotary Club Costiera Amalfitana Salvatore Ulisse di Palma – “ Un’attività che ha visto unire le forze e gli intenti in nome della prevenzione”.

Dello stesso avviso la General Manager del Caruso, Iolanda Mansi. “ E’ nostro compito, come ho già sottolineato più volte, ripagare il territorio su cui insistiamo in modo utile: le attività culturali e sociali sono l’anello di congiunzione con la comunità”.

La collaborazione non termina certo con i due eventi di marzo.

Ad ottobre, infatti, a chiusura della struttura cinque stelle lusso di Ravello, è prevista una giornata di prevenzione dedicata alle patologie cardiovascolari e al controllo della glicemia. Il nome scelto per l’iniziativa è emblematico ed affascinante: Il Cuore di Ravello, poche parole che raccontano sia il tipo di screening medico che sarà effettuato, la zona in cui è situato il Caruso, cuore aristocratico di Ravello e, nel contempo, anche senso di appartenenza alla comunità e l’attenzione al sociale. Appuntamento dunque ad ottobre per una sinergia di successo che vede ancora una volta il Rotary Club Costiera Amalfitana e il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, partner infallibili in nome del territorio e della prevenzione.