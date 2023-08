Scritta contro la polizia, la denuncia di Nappi (Lega): Episodio inquietante, solidarietà a forze dell’ordine

“Sul tabellone di una palazzina di Piazza Garibaldi è comparsa una scritta che stando alle prime valutazioni effettuate dagli investigatori potrebbe rappresentare un messaggio contro la polizia. Al di là del senso della scritta, restano le modalità con cui è stata realizzata: per farla, alcune persone hanno danneggiato una delle porte dello stabile e hanno raggiunto il tetto. Un episodio inquietante e che contribuisce ad aumentare la tensione in una città come Napoli dove ci sarebbe una regia anonima e pericolosa che ha tutto l’interesse ad infiammare l’umore delle piazze in un momento delicato soprattutto sul versante sociale. Solidarietà alle forze dell’ordine, baluardo di difesa del cittadino, confidando che i responsabili vengano quanto prima individuati e assicurati alla giustizia”. È quanto dichiara, a nome del gruppo Lega nel Consiglio regionale della Campania, il capogruppo Severino Nappi.