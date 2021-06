Scrittori: addio a Janet Malcom, una delle penne più affilate di Manhattan

New York, 19 giu. (Adnkronos) – La scrittrice e giornalista statunitense Janet Malcolm, una delle penne più affilate di Manhattan, autrice di libri-inchiesta esplosivi sugli archivi di Sigmund Freud e i rapporti tra i poeti Sylvia Plath e Ted Hughes, è morta mercoledì 16 giugno a New York all’età di 86 anni. Nata con il nome di Jana Wienerova l’8 luglio 1934 a Praga, è stata dagli anni Sessanta un pilastro della prestigiosa rivista “The New Yorker” e autrice elegante ed incisiva. Descritta dai suoi colleghi come fieramente intelligente, instancabilmente analitica, di immenso rigore, era abitata dallo scrupolo di “mettere in discussione qualsiasi atto di giudizio finale”, ha detto l’attuale direttore del “New Yorker”, David Remnick.