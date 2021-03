Scrittori: addio a Joan Walsh Anglund, illustratrice dei bambini con gli occhi a puntini

Washington, 28 mar. – (Adnkronos) – L’artista e scrittrice statunitense Joan Walsh Anglund, illustratrice, poetessa e autrice per l’infanzia nota per le sue immagini delicate e immediatamente riconoscibili di bambini dal viso dolce e con gli occhi a puntini, è morta nella sua casa nel Connecticut, per cause naturali, all’età di 95 anni. L’annuncio della scomparsa, a funerali avvenuti, è stato dato dalla figlia Joy.