Scrittori: è morto Arthur Kopit, il drammaturgo di ‘Indiani’, ‘Ali’ e ‘Nine’**

New York, 3 apr. – (Adnkronos) – Lo scrittore e drammaturgo statunitense Arthur Kopit, acclamato e pluripremiato autore teatrale noto per “Indians” e “Nine”, è morto venerdì mattina all’età di 83 anni. Senza specificare causa e luogo del decesso, la notizia della scomparsa è stata annunciata oggi dal portavoce Rick Miramontez. Era nato il 10 maggio 1937 a New York. Due volte candidato al Premio Pulitzer con “Indians” (Indiani) e “Wings”(Ali), per tre volte ha vinto il Tony Award con “Indians” (1970), “Wings” (1979) e “Nine” (1982, autore del libretto del musical).