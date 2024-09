Scrittrici: Isabel Allende come Barbie, diventa una bambola per Mattel

Isabel Allende è stata trasformata in una bambola Barbie. La casa produttrice di giocattoli Mattel ha aggiunto la scrittrice cilena di fama internazionale alla serie ‘Inspirational Barbie Women’, che celebra le donne eccezionali. L’autrice, cresciuta in Cile, è una delle più lette al mondo e ha parlato molto del suo esilio in seguito al colpo di stato militare del generale Augusto Pinochet nel suo paese natale, rovesciando l’11 settembre 1973 il governo di Salvador Allende, suo nonno. «Siamo orgogliosi di dare il benvenuto alla straordinaria Isabel Allende nella linea ‘Barbie Inspiring Women’. Leggenda letteraria e fiera sostenitrice dei diritti umani nella comunità ispanica, la storia di Isabel ci ispira a sognare in grande, a lottare per la giustizia ea credere nel nostro potere di cambiare il mondo», si legge nel comunicato con cui Mattel ha annunciato il lancio di questa bambola da collezione. «Come prima autrice latinoamericana acclamata a livello internazionale, Isabel Allende è sia una narratrice che una pioniera. Attraverso i suoi scritti e il suo attivismo sociale, Allende ha lavorato instancabilmente per dare voce a chi non ha voce e ispirare speranza in tutto il mondo», ha dichiarato Mattel. La bambola che raffigura Allende, che oggi ha 82 anni, ha scritto più di 25 libri che sono stati tradotti in oltre 40 lingue, indossa un abito rosso, abbinato a lunghi orecchini d’oro, bracciale e anello, e tacchi a spillo neri. I suoi capelli biondi sono tagliati nello stesso stile per cui è sempre stata conosciuta. La bambola è accompagnata dal suo cagnolino Perla. Tra le mani, la rappresentazione della Allende tiene una replica del suo bestseller «La casa degli spiriti» (1982).