“Scrivere il teatro”, è online il bando 2021 per giovani drammaturghi

Nell’ambito delle iniziative di promozione e sensibilizzazione della cultura del teatro e delle attivita’ inerenti la ‘Giornata Mondiale del Teatro 2021’ che si celebra ogni 27 marzo, il ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Centro italiano dell’International Theatre Institute/Unesco, indice il bando di concorso ‘Scrivere il teatro’, con cui si invitano le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche, di ogni ordine e grado, a mettersi alla prova in qualita’ di drammaturghi e presentare una drammaturgia originale con esclusivo riferimento ai diritti umani e al disagio giovanile. Ciascun autore o gruppo autoriale potra’ partecipare al concorso presentando una sola opera, della durata massima di 15 minuti. La presentazione delle domande di partecipazione avverra’ esclusivamente online mediante l’apposita procedura attivata sul sito www.scrivereilteatro.it nella sezione “bando 2021”. Nella stessa sezione sara’ presente un video-tutorial per suggerire strumenti e modalita’ di scrittura creativa collettiva online e i contatti per qualsiasi informazione di natura tecnica. L’opera vincitrice assoluta sara’ messa in scena dagli stessi studenti autori della drammaturgia, che saranno coadiuvati da esperti di teatro professionisti. La messa in scena avrà luogo in tre fasi: incontro preliminare e incontro di laboratorio presso l’istituzione scolastica vincitrice; residenza artistica immersiva di dieci giorni nella città di appartenenza dell’istituzione scolastica vincitrice, compresi almeno due giorni di prove e uno per la prima rappresentazione in un teatro della citta’ stessa; creazione di un film documentario sull’esperienza della creazione artistica e sua diffusione in differita streaming a tutte le scuole italiane. Il termine ultimo per l’invio dei lavori sono le 23:59 del 28 febbraio 2021.