Scudetto, favoriti Milan ed Inter. Gli scommettitori snobbano il Napoli campione d’Italia

È testa a testa tra Milan e Inter per il prossimo scudetto. A poco più di una settimana dal via alla Serie A 2023/2024, il verdetto arriva dagli scommettitori, che premiano le due milanesi snobbando a sorpresa i campioni in carica del NAPOLI. Pioli e suoi occupano il quarto posto nelle scommesse sul titolo, a 4,50 su Planetwin365, ma conquistano il 23% delle preferenze; poco più indietro l’Inter, favorita in quota (a 2,50) e con il 21% di giocate dalla sua parte. Al terzo posto, continua agipronews, si fa invece avanti la Roma, valutata a 12 volte la posta ma capace di conquistare il 16% delle scommesse. Sugli azzurri pesa invece il cambio di rotta dopo l’addio di Luciano Spalletti: in attesa di riscontri sul campo, Garcia si ferma a meno del 15% delle scelte, anche se per i bookmaker è secondo dietro l’Inter, a 3,25. Stesse preferenza per la Juventus – dagli analisti data a 3,60 – mentre le outsider Lazio e Atalanta si giocano rispettivamente a 15 e 34 volte la posta e percentuali inferiori al 10