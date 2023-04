Scudetto, ipotesi ‘Maradona’ aperto per vedere Inter-Lazio ma Comune frena

“Aprire il ‘Maradona’ domenica per vedere Inter-Lazio? E’ una situazione complicata, sarebbe un evento a tutti gli effetti e andrebbe coordinata l’attività di sicurezza pubblica con il Calcio Napoli e la Questura. Altrimenti tutto ricadrebbe sulle spalle della Questura e del Comune, considerando che poi il sabato si gioca già al ‘Maradona’ per Napoli-Salernitana”. Lo ha detto Nino Simeone, presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici al Comune di Napoli. “La cosa più logica sarebbe che la Lega spostasse il derby domenica alle 15 o in contemporanea con Inter-Lazio”, ha spiegato ai microfoni di Radio Punto Nuovo. “Un maxi-schermo a Piazza Plebiscito? Anche mettere in predisposizione un maxi-schermo in un punto nevralgico della città sarebbe egualmente difficile. C’è tanto su cui lavorare per garantire la sicurezza pubblica nell’eventualità”, ha dichiarato. “Sono temi però che sono sul tavolo della discussione, la volontà di organizzare qualcosa non manca. Sarà un’esplosione di gioia da parte della città e bisogna far sì che sia una festa senza ripercussioni. Tra mercoledì e giovedì avremo novità importanti per il weekend del 29 e del 30 aprile”, ha concluso.