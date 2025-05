Scudetto, Marrone (Confapi): Un museo del Calcio Napoli a Palazzo Fuga o al Maradona

“Un museo del Calcio Napoli dentro Palazzo Fuga o, in alternativa, all’interno dello stadio Diego Armando Maradona a Fuorigrotta, una volta completata la sua riqualificazione. Nessuna suggestione accademica, nessun esercizio di stile: solo due luoghi simbolici, pronti a ospitare un progetto concreto e identitario. Che si scelga l’ex Albergo dei Poveri o il tempio del tifo azzurro, la città ha bisogno di un luogo fisico dove custodire e raccontare la propria storia sportiva”. La proposta arriva da Raffaele Marrone, presidente di Confapi Napoli e responsabile nazionale ZES di Confapi.

“Palazzo Fuga è al centro di un piano di riqualificazione già avviato: interventi strutturali, progetti sociali, un rinnovato interesse politico. Ma serve un’anima. Serve una funzione che tenga insieme il passato e il presente. Il Napoli Calcio, con le sue pagine leggendarie, è molto più di una squadra: è patrimonio culturale, racconto popolare, brand globale. E in città manca un luogo capace di raccontare tutto questo – prosegue Marrone –. Il museo può nascere lì, nel cuore della città, oppure allo stadio Maradona, nel cuore della passione, che dovrebbe tornare a splendere dopo un profondo restyling. Ma deve nascere”.

Tre le leve che rendono questa idea una vera occasione di rilancio, secondo Marrone. Primo, l’attrazione turistica: milioni di tifosi nel mondo, pronti a scoprire la storia di Maradona, degli scudetti, delle coppe. Napoli ha bisogno di un polo che trasformi la fede calcistica in flusso turistico stabile. Secondo, l’impatto economico e occupazionale: turismo, eventi, merchandising, servizi. Un’iniziativa di questo tipo muove capitale reale, non solo emozioni. Terzo, il valore sociale ed educativo: raccontare il calcio in un luogo nato per ospitare i poveri – conclude Marrone – significa restituire dignità e memoria, soprattutto ai più giovani, legando sport e riscatto”.