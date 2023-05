“Stiamo riportando lo scudetto a casa”. E’ il post del Napoli prima di imbarcarsi dall’aeroporto di Ronchi del Legionari. Un nastro trasportatore dei bagagli ed un pallone immortalati dal fotografo. L’arrivo della squadra è previsto alle 15.50 ma non è ancora chiaro se l’aereo atterrerà a Capodichino o all’aeroporto militare di Grazzanise. La squadra – a meno che Spalletti non conceda la giornata libera – si allenerà in vista della gara di domenica con la Fiorentina.