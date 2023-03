Scudetto, Napoli esce allo scoperto: “figurine” dei campioni sul palazzo

Addio scongiuri, la parola “scudetto” e la magica frase “campioni d’Italia” non è più tabù a Napoli. La scaramanzia cede il passo all’entusiasmo e sale la febbre azzurra in vista di un finale di serie A che vede la squadra di Spalletti a +15 sull’Inter, seconda in classifica. A Corso Novara, zona stazione, nel quartiere napoletano del Vasto, le “figurine” dei calciatori del Napoli finiscono così per tappezzare la facciata di un palazzo a mo’ di album della Panini. E’ la formazione titolare di DeLa quella che appare in formato poster in una delle strade più trafficate della città, con tanto di scelta tecnica: Lozano (ultimamente in campo spesso) è infatti “sostituito” da Politano, mentre Mario Rui si conferma titolarissimo (sul rettangolo verde e nei cuori dei napoletani) malgrado la concorrenza agguerrita di Olivera.