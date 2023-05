Scudetto Napoli, le lacrime di Kvaratskhelia – Video

(Adnkronos) – Emozioni uniche per il Napoli neo Campione d’Italia visto che finalmente si può celebrare lo storico, terzo scudetto. Negli spogliatoi, avvolto da una bandiera georgiana, Khvicha Kvaratskhelia si abbandona al pianto per il successo in campionato. Proprio lui che ha trascinato assieme ad Osimhen gli azzurri al trionfo in campionato, come mostra il video diffuso dalla società, non resiste alla commozione e viene consolato dai compagni prima di unirsi alla notte di gioia che aspetta la città.