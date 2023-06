Scudetto Napoli, presentata a Milano la medaglia celebrativa in argento delle Poste

Una medaglia celebrativa in argento dedicata al terzo titolo di Campione d’Italia vinto dalla Società Sportiva Calcio Napoli il 4 maggio scorso. Il prodotto da collezione, realizzato dal maestro incisore della Zecca di Stato Valerio De Seta, è a tiratura illimitata e pesa 18 grammi, ha un diametro di 32 millimetri ed è custodito in un astuccio con scatola personalizzata e certificato di garanzia. E’ stata presentata questa mattina presso la galleria del palazzo di Poste Italiane a Milano in via Cordusio alla presenza di Giovanni Accusani, responsabile Mercato Privati Nord-Ovest di Poste Italiane, Simonetta Vercellotti, responsabile Filiale Milano città, Annamaria Gallo, responsabile Filatelia Nord-Ovest e Ernesto Manco, vicepresidente del “Club Napoli Milano partenopea”. Il prodotto, in vendita dal 5 giugno scorso, può essere prenotato in tutti gli uffici postali e acquistato anche online attraverso il sito filatelia.poste.it.