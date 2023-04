Scudetto, per i bookmaker Napoli favorito anche per la prossima stagione

La vittoria nei minuti di recupero in casa della Juventus e la sconfitta della Lazio in casa con il Torino hanno permesso al Napoli di allungare a +17 sui biancocelesti, con la possibilità di festeggiare matematicamente lo scudetto già la prossima giornata. Celebrazioni che i bookmaker avevano avviato nelle scorse settimane, dopo la fuga inesorabile degli azzurri: diversi operatori – tra cui Sisal, Planetwin365, Goldbet e Better – hanno iniziato da un pezzo pagare le scommesse sul Napoli campione d’Italia, e il dominio di Spalletti è stato così netto che i partenopei sono la prima scelta anche per la prossima stagione. La storica doppietta del Napoli è infatti data a 3,50 su Snai, con la Juventus in seconda posizione a 4 volte la posta e l’Inter terza incomoda a 4,50 e il Milan a 5,50.