Scudetto vinto anche dalla città. De Giovanni, Quagliarello e Ruotolo: Ecco perché non saremo allo stadio

“Scegliamo di non esserci perché pensiamo che una gioia così grande avrebbe dovuto essere condivisa in qualche modo con una città che ha dimostrato di saper festeggiare, senza causare problemi di ordine pubblico, facendo innamorare tutto il paese per il modo creativo e rispettoso di scendere in piazza. Napoli viene prima di tutto, anche del Napoli. Questa Napoli ha vinto lo scudetto, e merita di cucirselo sul cuore anche fuori dallo stadio Diego Armando Maradona”. Ad affermarlo in una nota sono Maurizio de Giovanni, Gaetano Quagliariello e Sandro Ruotolo.