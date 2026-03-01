Scuola 4.0, a Roma arrivano le Metaversiadi: 15 minuti per entrare nel futuro

Una nuova pagina di innovazione educativa. Il 26 marzo 2026 la Capitale ospiterà la terza edizione delle Metaversiadi, i Giochi Scolastici del Metaverso che, dopo le tappe di Salerno e Milano, approdano negli spazi di Zest Hub (via Marsala, 29H – Roma). Nella città che è custode di memoria, gli studenti avranno a disposizione 15 minuti per allenare competenze, visione e capacità di lavorare sotto pressione in un “mondo altro”: tre prove da cinque minuti ciascuna per entrare nel futuro e dimostrare il proprio sapere in scienza, grafica e lingua inglese nonché la capacità di gestire il nuovo. Organizzate dalla startup innovativa Itaca, partner di Fmts Group, e con il patrocinio della Regione Lazio e dell‘Inapp, le Metaversiadi rappresentano un’esperienza formativa che unisce conoscenza e tecnologia grazie all’utilizzo dei visori Meta e dei moduli didattici sviluppati dall’azienda in dialogo con il mondo della scuola. L’obiettivo è promuovere l’interesse e l’eccellenza in tre discipline, offrendo ai ragazzi un’esperienza che, pur nella dimensione competitiva, mette al centro partecipazione, inclusione e rispetto. Durante i giochi ci sarà anche una tavola rotonda dal titolo ‘Imparare giocando – Tecnologie immersive e nuovi ecosistemi formativi tra scuola, ITS e imprese’ per esplorare il ruolo delle tecnologie immersive, della gamification e dei nuovi linguaggi digitali nella costruzione di ecosistemi educativi e formativi innovativi in grado di mettere in dialogo scuola, Its, università e imprese.

tramite la compilazione del form online disponibile sul sito www.itacaeducation.com, nella sezione dedicata all'iniziativa. Le candidature dovranno pervenire entro il 13 marzo 2026. L'organizzazione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo consentito in base alla capienza delle sedi ospitanti. Le metaversiadi sono aperte a tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio nazionale. Ogni istituto può iscrivere una squadra composta da due studenti, preferibilmente dell'ultimo anno scolastico 2025/2026, con la possibilità di selezionare gli alunni ritenuti più idonei indipendentemente dalla classe di appartenenza. Tutte le scuole gareggeranno in un unico girone, garantendo pari opportunità di confronto e trasparenza. Come iscriversi: la partecipazione è consentita esclusivamente tramite la compilazione del form online disponibile sul sito www.itacaeducation.com, nella sezione dedicata all'iniziativa. Le candidature dovranno pervenire entro il 13 marzo 2026. L'organizzazione si riserva la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni al raggiungimento del numero massimo consentito in base alla capienza delle sedi ospitanti.

Ogni squadra affronterà tre prove della durata di 5 minuti ciascuna: – Scienze Naturali: osservazione al microscopio di cellule vegetali; – Grafica: esercitazione sulle proiezioni ortogonali in ambiente virtuale; – Inglese: quiz room con domande di grammatica, cultura, storia e letteratura (livelli A1-B1). Il sistema di punteggio prevede 1 punto per azioni singole e da 0 a 5 punti per attività più complesse. La classifica finale sarà resa nota al termine delle prove; in caso di parità è prevista un’ulteriore prova di Inglese. Alla scuola prima classificata andranno 2 visori Meta Quest 3S, 2 AirPods Max, una targa celebrativa e medaglie per gli studenti. La seconda classificata riceverà 2 smartwatch, targa e medaglie; la terza 2 tablet, targa e medaglie. Sono previsti inoltre premi speciali per la migliore prova di Scienze Naturali, Grafica e Inglese tra le scuole classificate dalla quarta posizione in poi.