Scuola, a Pomigliano 4 plessi senza banchi dal 24 settembre

Lezioni senza banco per due settimane in quattro plessi di un istituto comprensivo di Pomigliano d’Arco (Napoli), in attesa di quelli monoposto richiesti al Ministero della Pubblica istruzione. Una situazione che ha scatenato polemiche tra le mamme dell’Ic ‘Omero-Mazzini’, che speravano nell’avvio delle lezioni il 24 settembre scorso, ma che da allora portano i bambini delle elementari e delle medie con lo zaino pieno solo di fazzoletti, gel igienizzante ed acqua, perché ”senza banchi non si può far lezione”. Ma da lunedì cambierà tutto, in quanto il dirigente, Biagio Sepe, stanco di attendere almeno il calendario di consegna dei banchi monoposto, ha deciso di portare in Consiglio d’Istituto la proposta, approvata oggi, di ricollocare nelle aule quelli biposto che, però, non garantiranno la necessaria distanza e quindi i ragazzi saranno costretti ad indossare le mascherine per l’intera durata delle lezioni. ”Una soluzione che permetterà ai bambini di fare lezione – sbottano alcune mamme – ma che adesso pone il problema delle mascherine che andranno indossate per ore. Ci aspettavamo che il ministro mantenesse le promesse, e che i banchi fossero mandati per inizio anno scolastico. Ed invece anche nella città del ministro Di Maio i bambini e gli studenti non sono presi in giusta considerazioné’. Il dirigente, da parte sua, ha sottolineato di aver più volte sollecitato l’invio dei banchi e anche di aver chiesto anche l’intervento dei rappresentanti locali del M5s, ma di non aver ricevuto risposte su un calendario di consegne, e sebbene non sia entusiasta della soluzione trovata, è l’unica, però, che consentirà ai suoi studenti di poter cominciare realmente le lezioni.