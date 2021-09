Scuola: Affinita (Movimento genitori), ‘Bianchi su mascherine preoccupa, no a discriminazioni’

Roma, 3 set. (Adnkronos) – “Suscitano preoccupazione ed allarme, nei genitori, le dichiarazioni del Ministro Bianchi, in merito alla discriminazione dei ragazzi per l’uso delle mascherine, tra vaccinati e non. I nostri ragazzi non sono untori e non si classificano. Già provati dalle chiusure delle scuole, e del relativo isolamento, di tutto hanno bisogno meno che di essere violati nella privacy e discriminati per le loro scelte sanitarie ed esistenziali”. Lo dichiara Antonio Affinita, direttore generale del Moige-Movimento genitori.