Scuola, al Sabato delle Idee il ministro Spadafora assicura: Fondi in Manovra

“Faremo in modo che per la scuola questa volta ci siano i fondi necessari nella manovra”. Lo dice il ministro per lo Sport e le Politiche giovanili, Vincenzo Spadafora, a margine di un’iniziativa a Napoli. “Il ministro Fioramonti sta facendo una battaglia senza precedenti – aggiunge – e conoscendolo andrà fino in fondo”. “Negli anni abbiamo affidato alla scuola tanti compiti ed è stato anche un modo per deresponsabilizzarci come governi e istituzioni. Abbiamo chiesto alla scuola di fare tutto, ma non abbiamo dato neanche i fondi per acquistare la carta igienica”, dirà poi Spadafora, nel suo intervento all’iniziativa ‘Scuola ultima frontiera’. Il ministro avverte che, “se non riusciremo neanche con questo governo a cambiare le cose, la prossima volta la critica sarà uguale per tutti”. Tagliare e non investire sull’istruzione è un errore, fa notare, perché “dopo lo Stato si trova a dover sostenere un costo più alto”. Un passaggio lo dedica alle periferie, che “oggi sono ovunque – precisa – non solo al Sud, ma anche nel Nord ricco e industrializzato. Abbiamo creato dei ghetti”. In questa direzione, Spadafora dà la disponibilità del ministero per rimettere in funzione il campetto di calcio dell’istituto comprensivo Vittorino da Feltre, dove si svolge la manifestazione. “Questo campetto vale più di mille telecamere – spiega – facciamo un incontro e vediamo cosa possiamo fare anche con il Comune sul fronte delle autorizzazioni. Noi ci mettiamo le risorse”.