Scuola, alla Campania oltre 39 milioni per l’avvio in sicurezza

Sono stati ripartiti, con un decreto del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, i 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis per garantire l’avvio dell’ anno 2021/2022 in sicurezza. Per la Campania in arrivo 39.484.770,15 milioni di euro. Si tratta di risorse, rileva una nota, “che i dirigenti scolastici possono utilizzare per l’acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti, ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilita’, disturbare specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare gli strumenti digitali, per favorire l’ invio di una apposita nota che il Ministero dell’Istruzione fornira’ alle scuole con le istruzioni operative per l’utilizzo delle risorse. Sara’ previsto un supporto attraverso l’help desk per l’emergenza.