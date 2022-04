Scuola, altri 100 mln per i laboratori green: candidature aperte fino al 6 maggio

Nuove risorse a disposizione delle scuole secondarie di II grado per favorire la formazione alla transizione ecologica, per un totale di 100 milioni di euro di fondi Pon-React Eu. E’ disponibile sul sito del ministero dell’Istruzione l’Avviso pubblico “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo” per la realizzazione e il potenziamento di ambienti didattici utili nell’ambito dell’educazione alla sostenibilita’. E’ quanto si legge in una nota del ministero dell’Istruzione. Il bando si rivolge agli istituti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Con le risorse aggiuntive della tranche 2022 del React Eu sara’ possibile finanziare sia le scuole secondarie del Centro-Nord sia ulteriori scuole delle Regioni del Mezzogiorno. Da oggi e fino alle ore 15 del 6 maggio 2022 – continua la nota – gli istituti interessati potranno presentare le proprie candidature. Ogni istituzione scolastica potra’ candidare un solo progetto. Le scuole che saranno ammesse al finanziamento riceveranno 130.000 euro e grazie a queste risorse potranno realizzare laboratori didattici, ciascuno a seconda delle specificita’ di indirizzo, ad esempio su “Agricoltura 4.0”, alimentazione sostenibile, energie rinnovabili, produzione dei rifiuti, qualita’ dell’aria. Nella selezione sara’ data priorita’ alle scuole a indirizzo agrario che necessitano di laboratori all’avanguardia per le annesse aziende agrarie.