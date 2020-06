(Adnkronos) – “Pensare di dimezzare la presenza degli alunni nelle classi, quando a 3 mesi dall’inizio della scuola ancora non c’è neanche un cantiere aperto per realizzare eventuali nuovi istituti, in gran parte delle scuole è utopia – prosegue l’esponente di Iv – Matteo Renzi aveva chiesto di partire subito con i lavori, ad aprile, ma invece di essere ascoltato è stato da molti attaccato. Ora rischia di essere tardi”.