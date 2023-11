Scuola, aprirà a Nisida una sezione dell’alberghiero Ferraioli di Napoli

Sono oltre 100 gli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonio Esposito Ferraioli di Napoli a conseguite oggi, dopo tre anni di stop dovuti alla pandemia, una qualifica professionale di Enogastronomia, Sala e Vendita e Accoglienza Turistica, discipline che gli consentiranno, ancor prima di conquistare il diploma, di potersi cimentare con successo nel mondo del lavoro.

L’evento è stato salutato ieri, con un pranzo di gala preparato e ben servito dagli studenti stessi, nel salone di rappresentanza della sede di via Gorizia, ad un parterre particolarmente qualificato.

Tra gli ospiti della dirigente scolastica Rita Pagano, l’assessore alla Formazione della Regione Campania Armida Filippelli, l’assessore al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, la dirigente dell’ambito territoriale di Napoli dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese, Francesco De Rosa presidente dell’Associazione Nazionale Presidi e Carmine Giordano presidente del Cda del Caan, il Centro Agro Alimentare di Napoli.

Apprezzamento è stato espresso dagli ospiti ai docenti che in questi anni hanno accompagnato i ragazzi in questo primo successo formativo: Angelo Russo, Mario Settembrale, Antonio Cavallaro e Domenico Tecchia (Cucina), Milena Aliperti (Pasticceria), Antonio Sorrentino, Antonio Romano, Marcello Motta e Biagio Cozzolino (Sala e Vendita) e Anita Miniello, Francesca Leanza e Raffaella Giugliano (Accoglienza Turistica).

Iniziativa, intanto, anche inclusiva con la partecipazione di studenti diversamente abili che hanno potuto contare sull’impegno e l’esperienza di Anna Masiello, docente-referente per il Sostegno, affiancata nella sua attività dalla professoressa Elisabetta Grieco.

“Grazie alla Regione Campania – ha ricordato la dirigente scolastica – rilanciamo una grande opportunità per i nostri ragazzi che con una specifica qualifica professionale possono già confrontarsi ed inserirsi nel mondo del lavoro”.

Ma ieri è stata anche l’occasione per un altro importante annuncio: l’apertura, per l’anno scolastico 2024-2025, di una sezione dell’alberghiero presso l’Istituto di Pena per Minori di Nisida.

“Dopo tre anni di volontariato, nel corso dei quali abbiamo aiutato tantissimi ragazzi in situazioni restrittive a proseguire gli studi – ha spiegato la preside Pagano – realizziamo, grazie alle istituzioni preposte e al direttore della struttura Gianluca Guida, un nostro sogno: offrire, attraverso un percorso scolastico ben definito, un’occasione di riscatto sociale nel segno della professionalità e, soprattutto, della legalità”.

Con i rappresentanti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri del Nas e dell’Esercito, corpi da sempre attivi al Ferraioli con determinati interventi formativi organizzati dalla professoressa referente Maria Rosaria Silvestre, hanno partecipato all’evento, tra gli altri, il professor Adolfo Gallipoli D’Errico, presidente della Lilt di Napoli da diversi anni impegnato con i ragazzi dell’istituto alberghiero in attività ed eventi di prevenzione, gli ex procuratori Giovandomenico Lepore e Luigi Mastrominico, il consigliere metropolitano Domenico Marrazzo, che hanno dunque potuto assaporare lo specialissimo menu dei neo qualificati, tutto a base di pesce freschissimo, rigorosamente innaffiato del nostro miglior Fiano.