Scuola, arriva la serie tv “Sei un mito”, l’epica a misura di gen Z

Roma, 19 nov. (askanews) – Virgilio Scuola presenta “Sei un mito”, serie tv in 20 episodi distribuita da Chili, diretta da Gabriele Lazzaro e co-prodotta da SkillShake. Il format ha l’obiettivo di far riscoprire l’epica attraverso una narrazione moderna e coinvolgente. La serie è ambientata nel Collegio Rotondi di Gorla (Varese) dove l’insegnante (e content creator) Roberta guida i ragazzi nei loro percorsi di vita, usando i miti classici come strumento di crescita e riflessione.

“Sei un mito”, novità nel panorama dell’edutainment, combina narrazione epica e temi contemporanei, con un focus su personaggi mitologici che – puntata dopo puntata – dialogano con l’emotività e la quotidianità degli adolescenti. La novità sta soprattutto nella convergenza tra due mondi – Gen Z e Classici – solo apparentemente distanti che si incontrano e si confrontano su temi di stretta attualità e molto sentiti da ragazze e ragazzi della Gen Z.

L’idea del format risponde a una crescente attenzione per i contenuti educativi digitali tra i giovani: uno studio del Miur e, in particolare, il Report dell’Osservatorio Scuola Digitale 2023, che analizza i dati raccolti nell’anno scolastico 2022-2023, evidenzia una crescente integrazione delle tecnologie digitali nell’istruzione. Il report sottolinea il crescente interesse verso l’apprendimento attraverso piattaforme online: il 65% delle scuole italiane utilizza regolarmente materiali digitali a supporto dei programmi scolastici (il che riflette l’importanza crescente dei contenuti digitali per arricchire i percorsi educativi).

“Sei un mito” si rivolge, infatti, ad adolescenti e studenti delle scuole superiori ma anche a educatori e famiglie: insegnanti, genitori, educatori interessati a metodi innovativi per avvicinare i giovani alla cultura; e infine a media e piattaforme educative quali distributori di contenuti scolastici e formativi.

“Con questo progetto festeggiamo il primo, entusiasmante anno di vita di Virgilio Scuola – ha dichiarato Barbara Del Pio, responsabile editoriale Italiaonline – l’ambizione di è avvicinare le ragazze e i ragazzi della Gen Z alle grandi storie del passato come chiavi per affrontare le sfide del presente. L’epica non è solo letteratura antica, ma un’incredibile fonte di suggestioni e ispirazioni per la vita quotidiana… . Il 24 novembre partirà da Modena una serie di appuntamenti che vedranno protagonisti cast, studenti e studentesse e il team di Virgilio Scuola. Vedremo insieme alcune puntate della serie e ne discuteremo a caldo. Ci metteremo in ascolto delle ragazze e dei ragazzi, in nome della Bellezza e del Sapere”.