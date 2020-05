Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “La riapertura delle scuole a settembre e la ripresa dell’attività didattica in presenza sono un’esigenza per gli studenti e per le loro famiglie. Ed un obiettivo condiviso da tutto il governo”. Lo ha affermato il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervenendo al Question Time al Senato.