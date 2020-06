Scuola: Bernini, ‘caos su riapertura, beffa per famiglie’

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Il ministero dell’Istruzione ha appena smentito che sia stata decisa la data di inizio del nuovo anno scolastico. Non ci sorprende, anche se la ministra Azzolina aveva anticipato che tutti sarebbero tornati in classe il primo settembre per poi correggersi, come sulle classi ibride e sugli alunni chiusi in scatole di plexiglas. Ma se l’election day verrà fissato per il 20 settembre, il rischio di far slittare la riapertura al 23 diventerà concreto, e mi chiedo come e quando si svolgeranno i corsi per gli studenti che devono colmare le lacune formative”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.