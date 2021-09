Scuola, Bianchi: “in prossimi mesi immane compito da svolgere con riforme e investimenti”

Roma, 7 set. (Adnkronos) – Il cuore della strategia del governo di rilancio dell’economia si muove nella strategia “di crescita in uno sviluppo umano, sostenibile, sociale”. Un percorso in cui “l’unico vero problema che possiamo avere è il fabbisogno di risorse umane che sono la vera ricchezza del nostro Paese. Per questo è necessario investire moltissimo sulla scuola e sull’educazione. E per questo le riforme che sono di investimento richiederanno un’attenta riflessione sul bilancio dello Stato”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo in Commissione Cultura alla Camera presso la Nuova aula dei Gruppi parlamentari, sulle iniziative di sua competenza in vista dell’avvio dell’anno scolastico.