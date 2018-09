Scuola, business da 10 miliardi l’anno: Napoli terza per numero di imprese (2.889)

Ricomincia la scuola in questi giorni, un business che interessa 39 mila imprese in Italia con 146 mila addetti e oltre 10 miliardi di fatturato annuale secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte registro imprese al secondo trimestre 2018. Un settore abbastanza stabile in un anno per imprese in cui crescono soprattutto i corsi extra – scolastici, tra corsi sportivi e ricreativi, da 1.705 a 1.870 imprese in Italia, e quelli di lingue, da 1.702 a 1.783 attività. Prima per imprese è Roma con 3.464, seguita da Milano, con 2.900 imprese ma prima nel Paese per addetti (18.500), Napoli (2.889 imprese), Torino (1.573) e Bari (1.085). Per business, dopo la Lombardia con 4,5 miliardi, ci sono Emilia Romagna e Veneto con oltre 1 miliardo l’uno e il Lazio circa 900 milioni di euro. Per territorio, affari più consistenti per Milano, con 3,7 miliardi, Roma con oltre 800 milioni, Napoli, Vicenza e Firenze con oltre 300 milioni, Piacenza, Torino, Bologna e Padova con quasi 300 milioni.