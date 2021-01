Scuola, Campania seconda in Italia per scelta licei. Al primo posto il Lazio. Seguono Abruzzo e Sicilia

È ancora il Lazio la regione con il maggior interesse per i licei, con il 71,2%. Seguono Campania (64,3%), Abruzzo (63,9%), Sicilia (63,8%). Veneto ed Emilia Romagna si confermano le regioni con meno adesioni per gli indirizzi liceali, entrambe al 48,2%. Lo riferisce il Ministero dell’Istruzione illustrando i primi dati alla chiusura delle iscrizioni. Una conferma anche per il Veneto, come Regione con più adesioni per i tecnici: 38%. Seguono Lombardia (36,2%), Emilia Romagna (36%), Friuli Venezia Giulia (35,7%). L’Emilia Romagna è ancora la prima regione nella scelta dei professionali (15,8%), seguita da Veneto (13,8%), Basilicata (13,7%), Toscana (13,5%).