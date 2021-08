Scuola: commissario Farmacap, ‘test a tappeto prima rientro, regione Lazio recepisca proposta’

Roma, 23 ago. (Adnkronos) – “La regione Lazio recepisca l’idea di utilizzare le strutture pubbliche di Farmacap (società partecipata del comune di Roma che gestisce 45 farmacie comunali – ndr), per l’effettuazione a tappeto di test salivari e antigenici degli studenti e docenti in vista del rientro a settembre”. A lanciare la proposta il commissario straordinario Jacopo Marzetti che all’Adnkronos spiega: “da Garante dell’Infanzia davo raccomandazioni, adesso in qualità di Commissario di un’Azienda farmaceutica socio-sanitaria, propongo soluzioni per garantire il rientro a scuola in sicurezza e la continuità della didattica in presenza per il benessere della collettività. La Capitale potrebbe fare da apripista di un progetto pilota, in cui dopo uno screening di massa prima della riapertura si potrebbe procedere all’effettuazione settimanale a campione di tamponi rapidi o test salivari per evitare la diffusione del virus”.