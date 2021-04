Scuola: concorso presidi 2017, ‘ancora negato accesso ad atti, notificato ricorso a Tar Lazio’**

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Concorso presidi 2017: Non sarebbero bastate le sentenze del Tar del Lazio e Consiglio di Stato esecutive e passate in giudicato di ostensione dei verbali di correzione, delle griglie di valutazione e degli elaborati scritti dei candidati. Il Ministero dell’Istruzione, ad oltre due mesi dell’ultima disposizione del Giudice amministrativo, non avrebbe infatti ancora proceduto alla reale consegna dei documenti ai ricorrenti. Tanto che venerdì alcuni legali difensori degli aspiranti presidi bocciati al Concorso per dirigente scolastico, celebre anche per la partecipazione dell’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, hanno notificato un ennesimo ricorso al Tar del Lazio con richiesta di ostensione integrale di tutti i codici sorgente utilizzati da Cineca, consorzio interuniversitario italiano senza scopo di lucro, cui aderiscono tra gli altri l’Anvur, il Ministero dell’istruzione e dell’Università. “Il ricorso sarà iscritto a ruolo questa settimana”, riferisce all’Adnkronos Domenico Naso, uno dei legali dei candidati bocciati all’esame, che commenta: “Non c’è mai un rifiuto netto del Mi, solo un’apparente disponibilità. Mostra di volerci dare qualcosa, ma nella sostanza non ci da nulla”.