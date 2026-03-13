Scuola, dal diploma all’uniforme: l’Esercito incontra gli studenti del Ferraioli

Dalle cucine di un alberghiero a quelle dell’Esercito Italiano? Le competenze che gli studenti dell’Istituto “Ferraioli” di Napoli acquisiscono tra fornelli, sala e accoglienza possono aprire opportunità di lavoro anche in contesti inattesi, dove ristorazione, ospitalità e gestione dei servizi fanno parte delle attività organizzative e logistiche. Un tema, questo, focus dell’incontro di orientamento che si è svolto nella sede di via Gorizia dell’Istituto alberghiero di Napoli “A. Esposito Ferraioli”, dove il maggiore Michele Pagano, accompagnato dalla guida Laura Di Grazia, ha incontrato gli studenti prossimi al diploma negli indirizzi Cucina, Sala e Vendita e Accoglienza turistica.

Nel corso dell’incontro, slide d’ordinanza al seguito, il maggiore Pagano ha illustrato ai ragazzi cosa significa entrare a far parte dell’Esercito Italiano, spiegandone la missione e le attività: dalla difesa del territorio nazionale alle missioni internazionali di pace, dagli interventi a sostegno delle popolazioni colpite da emergenze o calamità naturali fino alle numerose attività sportive, formative e professionali offerte ai giovani che scelgono questo percorso. Gli studenti hanno seguito con grande attenzione, mostrando curiosità e partecipazione, e hanno avuto l’opportunità di porre domande e approfondire le diverse possibilità di accesso e carriera. “Un’occasione ulteriore, concreta di orientamento, – ha dichiarato la dirigente scolastica Rita Pagano – che li aiuta a conoscere da vicino le molte opportunità che li attendono dopo il diploma. Il confronto con l’Esercito consente ai ragazzi di scoprire il valore del servizio al Paese e di valutare, con maggiore consapevolezza, anche percorsi professionali diversi da quelli tradizionalmente legati ai nostri indirizzi di studio”. L’iniziativa rientra nel programma di orientamento in uscita promosso dall’Istituto Ferraioli, volto ad accompagnare gli studenti delle classi quinte nella scelta del proprio futuro formativo e professionale.