Scuola: dalla Sicilia all’Emilia Romagna, ecco i dati dei contagi/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre 2020 a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid-19 si conferma in diminuzione. Tale valore è passato dallo 0,46% del 19 novembre 2020 allo 0,20% del 1° marzo 2021. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 103 alunni positivi in meno per l’infanzia (-50%), a 481 per la primaria (-53%) e a 576 per il I grado (-62%). Anche considerando le sole scuole del II ciclo, il raffronto tra la prima settimana di rilevazione, 8 febbraio 2021, e l’attuale Covid-19. Tale valore è passato dallo 0,27% dell’8 febbraio 2021, e l’attuale 0,19%.