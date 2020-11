Scuola, De Luca avverte: Senza certezze sul piano epidemiologico, non riapriremo martedì

“La riapertura per il 24 era una previsione. Non apriremo nulla se non avremo sicurezza dal punto di vista epidemiologico”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì. Il governatore ha così annunciato un possibile slittamento della data di riapertura delle scuole dell’infanzia e delle prime classi delle elementari previsto inizialmente per martedì prossimo. “È possibile, forse probabile, che non si riapra quando abbiamo previsto di aprire”, ha aggiunto. “In questo momento abbiamo un’ondata di richieste per non aprire, i genitori sono sinceramente preoccupati”.